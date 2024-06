Orange : partenariat exclusif avec BNP Paribas Personal Finance France

(AOF) - BNP Paribas Personal Finance, sous sa marque commerciale Cetelem, va proposer aux 21,8 millions de clients d’Orange en France une solution de crédit amortissable, "pour rendre plus accessible l’acquisition de terminaux mobiles sur le web et en boutiques." Les clients d’Orange retrouveront l’offre sous le label « Financement sur Mesure » dans les plus de 500 boutiques Orange. Elle sera également disponible en ligne sur le site orange.fr et sosh.fr, puisqu’elle couvre les deux marques.