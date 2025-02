Orange: offre mobile 5G+ pour les clients professionnels information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement, ce jour, d'une offre mobile 5G+ dédiée aux clients professionnels, PME et grandes entreprises.



Ce réseau évolué intègre des fonctionnalités comme la VoNR (une technologie qui permet d'effectuer des appels vocaux directement sur le réseau 5G), un chiffrement renforcé des données SIM, une latence réduite et le network-slicing pour optimiser l'expérience utilisateur.



Grâce à une bande passante Premium, cette offre assure 'une connectivité performante et sécurisée, même dans les zones à forte affluence', indique l'opérateur.





