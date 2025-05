Orange: nouveaux CEO pour la France et la zone MEA information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Orange fait part de la nomination de Jérôme Hénique, actuel directeur exécutif, CEO d'Orange Afrique et Moyen-Orient, au poste de directeur exécutif, CEO d'Orange France à compter du 1er juin, en remplacement de Jean-François Fallacher.



Jérôme Hénique restera membre du comité exécutif du groupe et rattaché à Christel Heydemann, directrice générale d'Orange. Il rejoindra également le conseil d'administration d'Orange Middle East & Africa (Orange MEA) à cette même date.



Il sera remplacé dans ses fonctions actuelles par Yasser Shaker, actuel CEO d'Orange Egypte, à partir du 1er juillet, en accord avec le conseil d'administration d'Orange MEA. Yasser Shaker rejoindra aussi le comité exécutif de l'opérateur télécoms.





Valeurs associées ORANGE 12,7300 EUR Euronext Paris +0,43%