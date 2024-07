Orange maintient ses prévisions financières pour 2024

(AOF) - Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires du groupe Orange est en hausse de 1,5% à 19,83 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2023. L'Ebitdaal du groupe sur cette période s'élève à 5,51 milliards d’euros (+2,5%), en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2024. Cette croissance est tirée par la performance remarquable de l'Afrique & Moyen Orient (+14,7%), par une performance solide en Europe (+4,0%) et par la France (+0,3%).

Ces performances font plus que compenser la baisse d'Orange Business (-11,3%), qui améliore la tendance par rapport au premier semestre 2023 (+5,4 points). L'Ebitdaal des activités télécoms s'élève à 5 573 millions d'euros (+2,4%).

Le résultat d'exploitation du Groupe au premier semestre 2024 ressort à 2 032 millions d'euros, en hausse de 8,4% du fait de l'augmentation de l'Ebitdaal.

Le résultat net de l'ensemble consolidé au premier semestre 2024 est stable à 1,09 milliard d'euros (+4 millions d'euros en données historiques). Le recul de -172 millions d'euros du résultat net des activités poursuivies est compensé par la progression de +176 millions d'euros du résultat net des activités cédées. La contribution au résultat net du premier semestre 2024 des activités espagnoles représente 3 millions d'euros.

Christel Heydemann, directrice Générale du groupe Orange, a déclaré : "Orange réalise un très bon premier semestre avec des résultats solides qui nous permettent de confirmer la guidance du Groupe. Ces résultats, notamment marqués par une forte hausse du cash-flow, sont toujours portés par la performance remarquable des activités en Afrique et Moyen-Orient et par la solide amélioration d'Ebitdaal en Europe, y compris en France où l'Ebitdaal se stabilise ce semestre".

Orange confirme ses objectifs financiers pour 2024 : Ebitdaal en légère croissance, discipline sur les eCAPEX, cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros, ratio dette nette/Ebitdaal des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme.

En outre, Orange versera le 5 décembre 2024 un acompte sur le dividende 2024 de 0,30 euro en numéraire. Au titre de l'exercice 2024, le versement d'un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Opérateurs Télécoms

L'externalisation des infrastructures

Ce mouvement, à l'œuvre depuis plusieurs années, a pour but de réduire la dette des acteurs du secteur et de mener les investissements nécessaires. Jusqu'à présent, ces cessions ont porté sur les réseaux mobiles et la partie dite "passive" (les pylônes et non les antennes 4G-5G considérées comme "actives" et plus stratégiques). Désormais, 29% des pylônes en Europe appartiennent donc à des sociétés spécialisées. Sur le fixe, les opérateurs ont été plus prudents de façon à conserver le contrôle. SFR a ainsi cédé la moitié de son réseau fibre en 2018, imité par Orange en 2021. La cession de l'ensemble de son réseau fixe au fonds KKR par Telecom Italia, marque donc une rupture. Cette opération constitue une première européenne voire mondiale. L'opérateur choisit de se recentrer sur ses activités commerciales, sa filiale B2B et son activité au Brésil. Très endetté, il ne peut mener la couverture fibre de son pays.