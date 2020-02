Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange maintiendra son ratio d'endettement près de 2 fois son Ebitdaal-PDG Reuters • 13/02/2020 à 10:07









13 février (Reuters) - Orange SA ORAN.PA : * ORANGE MAINTIENDRA SON RATIO D'ENDETTEMENT À UN NIVEAU ÉQUIVALENT À DEUX FOIS SON EBITDAAL-RICHARD * ORANGE POURRAIT CHERCHER À PARTAGER SES RÉSEAUX 5G AVEC D'AUTRES OPÉRATEURS DANS CERTAINES PARTIES DE LA FRANCE-DIRECTRICE GÉNÉRALE-ADJOINTE Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.63%