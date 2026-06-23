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Orange-Les résultats de son offre de rachat sur des obligations hybrides existantes
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 16:06

Orange SA ORAN.PA :

* LES RÉSULTATS DE SON OFFRE DE RACHAT SUR DES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES

* LE RÈGLEMENT DE L'OFFRE DE RACHAT EST PRÉVU LE 25 JUIN 2026

* LE MONTANT NOMINAL TOTAL DES OBLIGATIONS EXISTANTES NC 2026 VALABLEMENT APPORTÉ À L'OFFRE DE RACHAT S'ÉLÈVE À 254,041 MLNS D' EUROS

* LE MONTANT D'ACCEPTATION POUR LES OBLIGATIONS EXISTANTES NC 2026 EST DE 254 041 000 EUROS

* LE PRIX DE RACHAT DES OBLIGATIONS EXISTANTES NC 2026 EST DE 100,650%

* LE MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS EXISTANTES NC 2026 EN CIRCULATION À COMPTER DU RÈGLEMENT DE L'OFFRE DE RACHAT SERA DE 245,957 MLNS EUROS

* LE MONTANT NOMINAL TOTAL EN DES OBLIGATIONS EXISTANTES NC 2027 VALABLEMENT APPORTÉ À L'OFFRE DE RACHAT S'ÉLÈVE À 102,600 MLNS EUROS

* LE MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS EXISTANTES NC 2027 SERA DE 247,400 MLNS EURO

Texte original nGNE85yP4c Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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