Orange: la CDC dépasse les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 avril, directement et par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, CNP Assurances et LBP Prévoyance, le seuil de 10% des droits de vote d' Orange .



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Orange sur le marché par CNP Assurances. L'institution financière publique a précisé détenir, directement et indirectement, 11,94% du capital et 10,01% des droits de vote de l'opérateur télécoms.



La CDC se réserve la possibilité de procéder à des achats ou des cessions d'actions Orange, mais n'envisage pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination de membre au conseil d'administration.





Valeurs associées ORANGE 12,7600 EUR Euronext Paris -0,20%