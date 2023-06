Orange: l'UE expose ses griefs au sujet d'une coentreprise information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 12:32

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a informé Orange et MasMovil que, selon elle, leur projet d'entreprise commune pourrait réduire la concurrence dans le domaine de la fourniture au détail de services d'internet mobile et fixe, ainsi que d'offres groupées 'multiple-play' en Espagne.



Alors que OrangeetMasMovilsont respectivement lesdeuxième et quatrièmeplus grands fournisseurs au détailde services d'internet mobile et fixe en Espagne, la Commission craint que l'opération envisagée ne réduise lenombre d'opérateurs de réseauxen Espagne, et n'entraîne des hausses de prix substantiellespour les clients de détail concernés sur l'ensemble du marché espagnol.



Orange et MasMovil ont à présent la possibilité de répondre à la communication des griefs de la Commission, de consulter le dossier de la Commission et de demander une audition.