Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orange: investit dans le réseau mobile privé hybride information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 11:51

(CercleFinance.com) - Orange annonce investir activement en France dans la construction de réseaux mobiles privés adossés à son réseau public, en exploitant le potentiel de la 5G Stand Alone, du Network Slicing, de l'Edge Computing et du Local Break Out (routage local des flux de données).



Ainsi, le premier réseau mobile privé hybride (Mobile Private Network hybrid) a été expérimenté dans les locaux d'Orange à Arcueil (Île-de-France) en utilisant le réseau radio 5G commercial.



Mobile Private Network hybrid est une solution deux-en-un : elle fournit un accès simultané à un réseau privé et au réseau public, le réseau mobile commercial d'Orange France



Selon Orange, cette solution proposée par Orange Business permet aux entreprises de bénéficier des atouts d'un réseau privé (performances garanties, latences faibles et stables, sécurité accrue des données) et de l'appui des infrastructures opérateur déjà présentes.