Orange : grimpe au-delà des 13E, teste les 13,2E information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - C'est une valeur défensive et elle le vent en poupe depuis des semaines alors que les valeurs 'momentum' mènent la danse depuis le 9 avril ( Orange valait alors 11,6E).

Le titre ne fait que poursuivre le rallye entamé le 20 décembre depuis un plancher de 9,4E et teste à présent 13,2E, l'ex-support du 14 septembre 2016 au 20 décembre 2019 (et ex-zénith du 18 février 2020).

C'est un seuil de résistance majeur, au-delà, Orange visera le comblement du 'gap' des 14,31E du 3 décembre 2019.







Valeurs associées ORANGE 13,1400 EUR Euronext Paris +2,74%