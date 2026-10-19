Orange et trois opérateurs envisagent une candidature conjointe pour l'attribution de fréquences MSS

Orange ORAN.PA , Deutsche Telekom DTEGn.DE , Telefonica TEF.MC et Vodafone

VOD.L ont annoncé lundi étudier la possibilité de présenter une offre conjointe en vue de la future attribution de fréquences pour les services mobiles par satellite (MSS) en Europe.

* L'objectif est de répondre à la demande des clients en matière de couverture universelle dans les zones mal desservies, de renforcer la résilience des réseaux publics et de protéger les communications critiques.

* Les quatre opérateurs prévoient de mettre en place une infrastructure terrestre essentielle ainsi que d’importantes fonctions de coordination et de contrôle en Europe.

* Ils n’investiront pas directement dans une constellation de satellites, qui sera fournie par un partenaire satellite qui reste à sélectionner.

* La lettre d’intention visant à étudier la possibilité d’une offre conjointe pour le spectre MSS ne remplace pas les partenariats satellitaires existants.

(Ersen Hakan; Rédigé par Linda Pasquini; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)