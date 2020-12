Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange et TF1 annoncent la signature de deux accords structurants Reuters • 14/12/2020 à 08:35









14 décembre (Reuters) - Orange SA ORAN.PA : * LES GROUPES ORANGE ET TF1 ANNONCENT LA SIGNATURE DE DEUX ACCORDS STRUCTURANTS * LE PREMIER ACCORD OUVRE DÈS JANVIER 2021 LA PUBLICITÉ SEGMENTÉE SUR LES CHAÎNES DU GROUPE TF1 GRÂCE À LA TV D'ORANGE * LE SECOND, RENOUVELLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021, LA DISTRIBUTION DES SERVICES AUDIOVISUELS DE TF1 SUR LA TV D'ORANGE, ENRICHIE D'UN SERVICE DE REPLAY PREMIUM INÉDIT, SANS INTERRUPTION PUBLICITAIRE Texte original: https://oran.ge/3qVocVN Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.20% TF1 Euronext Paris +2.26%