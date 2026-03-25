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Orange envisage de céder Globecast au fonds Verdoso
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:09

(Actualisé avec cours en Bourse et commentaires d'analyste)

Orange ORAN.PA a annoncé mercredi avoir engagé des négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue d’un projet de cession de Globecast, l'activité de services médias de l'opérateur français de télécommunications, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

"Le projet d’acquisition par Verdoso permettrait à Globecast de bénéficier d'un actionnaire de référence à même d'accompagner l'entreprise dans le déploiement de ses offres", peut-on lire dans le communiqué d'Orange.

A Paris, vers 08h50 GMT, l'action reculait cependant de 1,3% à 16,97 euros, contre un gain de 1,53% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

"Cette nouvelle ne modifie pas notre opinion sur Orange", affirme dans une note Jan Frederik Slijkerman, analyste chez ING, le courtier estimant cependant qu'il est positif que le groupe "apporte une orientation plus opérationnelle".

"La nature des activités de Globecast évolue rapidement, ce qui pourrait sans doute être mieux géré en dehors d'Orange", d'après la note d'ING.

"Nous restons optimistes quant aux obligations d'Orange, qui s'échangent, selon nous, à un niveau proche de leur juste valeur", précise le courtier.

Les instances représentatives du personnel seront consultées en vue d'une possible réalisation de l'opération d'ici la fin de l'année 2026, selon le communiqué d'Orange.

(Rédigé par Etienne Breban et Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)

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ORANGE
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