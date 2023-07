Orange: entrée en vigueur d'un contrat de câbles sous-marins information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 15:21

(CercleFinance.com) - Orange, Alcatel Submarine Networks (ASN), Elettra Tlc et Medusa annoncent l'entrée en vigueur du contrat de construction du système de câbles sous-marin Medusa.



'Ce jalon marque le début d'un projet ambitieux visant à renforcer la connectivité à travers la Méditerranée', annonce Orange.

.

Medusa établira des connexions essentielles entre le Maroc, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la Grèce, Chypre et l'Égypte.



Le sous-système du câble Medusa, nommé Via Tunisia, reliant la France à la Tunisie, est co-financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme ' Mécanisme pour l'interconnexion en Europe ' (MIE) commedéjà annoncé par Orange.



Une fois achevé, Medusa s'étendra sur une distance impressionnante de plus de 8 700 kilomètres, ce qui en fera le plus long câble de la mer Méditerranée et permettra d'améliorer la connectivité nord-sud et est-ouest.