Orange émet €850 mlns d'obligations hybrides

Orange SA ORAN.PA :
* ÉMET 850 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS HYBRIDES
* OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE NON REMBOURSABLES AVANT 7 ANS
* SES OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE NON REMBOURSABLES AVANT 12 ANS D'UN MONTANT DE 1,25 MLD D'EUROS
* UN COUPON DE 4,25% JUSQU'À LA PREMIÈRE DATE D'AJUSTEMENT
Texte original nGNE30P9Z Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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