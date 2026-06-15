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Orange émet €850 mlns d'obligations hybrides
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 18:42

Orange SA ORAN.PA :

* ÉMET 850 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS HYBRIDES

* OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE NON REMBOURSABLES AVANT 7 ANS

* SES OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE NON REMBOURSABLES AVANT 12 ANS D'UN MONTANT DE 1,25 MLD D'EUROS

* UN COUPON DE 4,25% JUSQU'À LA PREMIÈRE DATE D'AJUSTEMENT

Texte original nGNE30P9Z Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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