Orange écope d une amende de 50 millions d'euros de la CNIL

N'ayant fait l'objet d'aucun avertissement ou de mise en demeure au préalable sur ce sujet, le groupe entend "exercer un recours contre cette décision devant le Conseil d'État" et "appelle de ses vœux une concertation entre les autorités compétentes".

De son côté, la direction d'Orange a pris acte de la décision de la CNIL, mais "conteste la sanction et le caractère totalement disproportionné de son montant, et tient à préciser que les faits reprochés ne visent ni une violation ni un défaut de sécurité mais des pratiques usuelles du marché ne mettant en jeu aucune exploitation de données personnelles de ses clients".

(AOF) - La CNIL annonce avoir sanctionné la société Orange d'une amende de 50 millions d'euros, "notamment pour avoir affiché des publicités entre les courriels des utilisateurs de son service de messagerie électronique, sans leur consentement". Le fournisseur d'accès à Internet, et fournisseur de la messagerie Orange, utilisait son service de messagerie pour glisser des publicités entre les courriels", qui prenaient elles-mêmes l'apparence de mails, a précisé Louis Dutheillet de Lamothe, secrétaire général de la Commission nationale informatique et libertés.

