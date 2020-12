Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange dit envisager une OPA volontaire sur Orange Belgium Reuters • 02/12/2020 à 22:10









PARIS, 2 décembre (Reuters) - Orange annonce mercredi: * ENVISAGER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION VOLONTAIRE CONDITIONNELLE SUR ORANGE BELGIUM * L'OPA VOLONTAIRE CONDITIONNELLE PORTERA SUR L'ENSEMBLE DES ACTIONS D'ORANGE BELGIUM QU'ORANGE NE DÉTIENT PAS ENCORE * SI LES CONDITIONS SONT RÉUNIES, ORANGE SA ENVISAGERA UNE RADIATION ÉVENTUELLE DES ACTIONS D'ORANGE BELGIUM QUI SONT ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT BRUSSELS * L'OFFRE SERAIT UNE OFFRE EN ESPÈCES, SANS CONDITION DE SEUIL, FAITE AU PRIX DE €22 PAR ACTION. CE QUI REPRÉSENTE UNE PRIME DE 35,6% PAR RAPPORT AU COURS DE CLÔTURE D'ORANGE BELGIUM AU 2 DÉCEMBRE 2020 Texte original sur Eikon (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.54% ORANGE BE Euronext Bruxelles 0.00%