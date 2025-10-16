Orange dément avoir augmenté son offre pour la participation dans MasOrange

Le groupe français de télécommunications Orange ORAN.PA n'a pas soumis d'offre améliorée de 4,8 milliards d'euros (5,6 milliards de dollars) pour les 50% de participation qu'il ne détient pas dans l'opérateur espagnol MasOrange, a déclaré Orange jeudi, démentant une information du site d'information El Confidencial.

El Confidencial a déclaré jeudi qu'Orange augmentait de 800 millions d'euros son offre pour la participation actuellement détenue par les fonds d'investissement privés KKR KKR.N , Cinven et Providence.

Cela représenterait une augmentation de 20 % par rapport à l'offre de 4 milliards d'euros faite en juillet . La participation est évaluée à 10 milliards d'euros, dette comprise, selon El Confidencial.

ORANGE POURSUIT ÉGALEMENT UNE OPÉRATION EN FRANCE

"Suite à l'article publié aujourd'hui dans El Confidencial, le groupe Orange dément formellement avoir soumis une offre de 4,8 milliards d'euros pour l'acquisition des 50% restants du capital de MasOrange qu'il ne détient pas encore", a déclaré la société dans un communiqué transmis à Reuters.

Cinven et Providence se sont refusés à tout commentaire. KKR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'année dernière, l'unité espagnole d'Orange - dont elle détenait la totalité du capital - a fusionné avec sa rivale MasMovil , cette dernière étant détenue par les trois fonds.

La coentreprise qui en a résulté est devenue le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Espagne, avec plus de 30 millions de clients.

Orange est l'une des entreprises européennes de télécommunications qui cherchent à secouer un secteur fragmenté par le biais de fusions et d'acquisitions.

La société française a soumis une offre de 17 milliards d'euros pour son rival SFR, conjointement avec ses pairs Bouygues BOUY.PA et Iliad.

Cette offre a été rejetée par Altice France, la société mère de SFR, mais les trois opérateurs ont déclaré mercredi qu'ils la maintenaient.

Orange, qui a proposé moins d'un tiers des 17 milliards d'euros offerts pour SFR, pourrait avoir suffisamment de capital pour les deux transactions en France et en Espagne, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.