Orange collabore avec OpenAI pour une IA souveraine et inclusive

(Zonebourse.com) - Orange annonce le déploiement des nouveaux modèles open weight d'OpenAI, gpt-oss-120b et gpt-oss-20b, au sein de sa propre infrastructure.



Ces modèles dits 'open weight' ont leurs paramètres accessibles, permettant un déploiement local, une personnalisation et un meilleur contrôle des données. L'opérateur devient ainsi l'un des premiers au monde à exploiter ces modèles avancés, renforçant la souveraineté, la sécurité des données et la conformité réglementaire dans ses 26 pays d'activité.



Ces modèles permettent à Orange d'optimiser ses réseaux, d'enrichir ses services clients multilingues et de développer des solutions métiers sur mesure. Un accent particulier est mis sur l'inclusion linguistique en Afrique, avec l'intégration de langues locales et la mise en open source des modèles adaptés aux services publics.



L'approche 'frugale' et responsable adoptée par Orange vise à maximiser la performance tout en réduisant les besoins en ressources, coûts et impact environnemental.





