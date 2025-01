Orange: coentreprise avec Vodacom au Congo-Kinshasa information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Orange et Vodacom annoncent la création d'une joint-venture visant à améliorer l'accès au réseau mobile dans les zones rurales de la République Démocratique du Congo (RDC).



Ce partenariat innovant mettra en place des stations de base mobiles alimentées à l'énergie solaire pour desservir des régions isolées et faiblement peuplées.



Avec cet investissement, les deux entreprises aspirent à fournir une couverture réseau à 19 millions de personnes, tout en favorisant l'accès aux services financiers et de télécommunications mobiles.



Dans ce cadre, Orange et Vodacom prévoient la construction de 2000 stations de base solaires équipées des technologies 2G et 4G sur une période de six ans. La première phase de l'accord porte sur 1000 sites, après quoi Orange et Vodacom pourront envisager d'étendre le projet avec 1 000 tours supplémentaires.



La finalisation de cette opération reste soumise à l'approbation des autorités administratives, réglementaires et de la concurrence.









