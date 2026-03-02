 Aller au contenu principal
Orange Business se rapproche de Tech Mahindra
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:18

La division entreprise du Groupe Orange et Tech Mahindra ont annoncé l'ouverture de négociations exclusives en vue de conclure un partenariat stratégique de cinq ans, sans prise de participation. L'objectif est d'accélérer la transformation numérique de bout en bout des clients Entreprise à l'échelle mondiale, avec un accent sur l'IA, l'automatisation et les plateformes numériques sécurisées.

Les deux groupes entendent combiner l'expertise d'Orange Business dans les réseaux, le cloud et la cybersécurité avec les capacités d'intégration et de déploiement de Tech Mahindra afin d'accélérer la mise sur le marché de solutions de nouvelle génération. Le projet prévoit également l'externalisation, au profit de Tech Mahindra, d'une partie du support client international ainsi que de certaines activités hors de France, notamment la cotation, la commande, la facturation et l'après-vente.

À travers cette alliance, Orange Business vise à renforcer la compétitivité de ses activités internationales et à accéder à de nouveaux marchés, tandis que Tech Mahindra devrait bénéficier d'économies d'échelle et de l'appui des infrastructures et plateformes du groupe français pour développer des services à plus forte valeur ajoutée.

ORANGE
18,0750 EUR Euronext Paris -0,63%
