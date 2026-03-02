Orange Business se rapproche de Tech Mahindra
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:18
Les deux groupes entendent combiner l'expertise d'Orange Business dans les réseaux, le cloud et la cybersécurité avec les capacités d'intégration et de déploiement de Tech Mahindra afin d'accélérer la mise sur le marché de solutions de nouvelle génération. Le projet prévoit également l'externalisation, au profit de Tech Mahindra, d'une partie du support client international ainsi que de certaines activités hors de France, notamment la cotation, la commande, la facturation et l'après-vente.
À travers cette alliance, Orange Business vise à renforcer la compétitivité de ses activités internationales et à accéder à de nouveaux marchés, tandis que Tech Mahindra devrait bénéficier d'économies d'échelle et de l'appui des infrastructures et plateformes du groupe français pour développer des services à plus forte valeur ajoutée.
Valeurs associées
|18,0750 EUR
|Euronext Paris
|-0,63%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes reculent en début de séance lundi, alors que les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se poursuivent, tout comme les ripostes de Téhéran sur les alliés régionaux des Américains, ouvrant de nouveaux fronts ... Lire la suite
-
Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite
-
Le fonds activiste Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant l'offre à 30 milliards de dollars ... Lire la suite
-
A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer