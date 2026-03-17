Orange Business améliore sa plateforme Live Intelligence
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 14:45
"Cette plateforme permet aux entreprises et aux organisations publiques de concevoir, déployer et gérer en toute sécurité des agents IA autonomes, dans un environnement de confiance", explique la division entreprises d'Orange.
Alors que Live Intelligence permettait déjà aux utilisateurs métier de concevoir des agents basiques, le Studio offre de nouvelles fonctionnalités avancées pour les développeurs et les équipes techniques, en s'appuyant sur la technologie de LangChain.
Cette nouvelle offre propose des outils complets tels que l'observabilité de bout en bout pour surveiller la performance, maîtriser les coûts et assurer la qualité des résultats. L'approche modulaire, multi-LLM et open source de la plateforme permet une souplesse et une capacité d'adaptation face aux évolutions technologiques et aux besoins futurs.
Auditée par Orange Cyberdefense et accompagnée par des experts locaux, la plateforme fonctionne sur une infrastructure européenne de confiance, garantissant la conformité aux réglementations régionales et la transparence sur le stockage et le traitement des données.
Orange Business continuera d'enrichir la plateforme avec de nouveaux mécanismes de protection avancés, notamment la sécurisation des agents d'IA et la détection de deepfakes , afin de permettre aux organisations de déployer l'IA à grande échelle, en sécurité et en confiance.
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