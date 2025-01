Orange: bien orienté sur un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - Orange prend près de 2% et surperforme ainsi nettement le CAC40, aidé par un relèvement d'opinion chez Oddo BHF à 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 11,2 à 11,7 euros sur l'action de l'opérateur télécoms historique français.



Le bureau d'études souligne que le titre a sous-performé le secteur d'environ 24% depuis un an en raison de la guerre des prix sur le mobile en France, mais estime que 'les indications du management sur la résistance commerciale d'Orange commandent une correction'.





