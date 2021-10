Orange Belgium invite les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence téléphonique organisée le 21 octobre 2021 dans le cadre de ses résultats du troisième trimestre 2021

Orange Belgium communiquera ses résultats pour le troisième trimestre 2021 le jeudi 21 octobre à 07h00 CET.



L’équipe Relations Investisseurs d’Orange Belgium a le plaisir d’inviter les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence téléphonique donnée par:

Xavier Pichon, CEO

Antoine Chouc, CFO

Koen Van Mol, Investor Relations





La conférence débutera à 10h00 CET (9h00 UK / 4h00 EST). Pour y prendre part, veuillez former un des numéros repris dans le tableau ci-dessous 5-10 minutes avant le début de la conférence afin d’éviter tout temps d’attente. Il vous faudra ensuite donner le code pin: 11164399# ainsi que votre nom et la société pour laquelle vous travaillez.

Belgique +32 24035816 Canada +1 4162164194 France +33 172727403 Allemagne +49 69222225429 Irlande +353 15060451 Italie +39 0236013817 Luxembourg +352 27300163 Pays-Bas +31 207095119 Espagne +34 911140101 Suisse +41 445831805 Royaume-Uni +44 2071943759 Etats-Unis +1 6467224916

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible après la conférence et pourra être téléchargé depuis notre site internet. Vous trouverez le lien d’accès à l’enregistrement sur le site web ci-dessous.

Le communiqué de presse relatif aux résultats du troisième trimestre 2021, la présentation pour les roadshows et le toolkit des résultats seront également disponibles le jeudi 21 octobre sur la page financière de notre site internet: Résultats financiers



A propos d'Orange Belgium

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu'opérateur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d'Internet et de télévision aux particuliers, ainsi que des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Son réseau mobile ultra-performant dispose des technologie 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet d'investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications présent dans 27 pays. Sous la marque Orange Services aux entreprises, Orange est également un des principaux fournisseurs mondiaux de services informatiques et de télécommunications aux entreprises multinationales.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).

For more information: corporate.orange.be, www.orange.beor follow us on Twitter: @pressOrangeBe.

Investors contact

Koen Van Mol - koen.vanmol@orange.com - +32 (0) 495 55 14 99

Ana Castaño – ana.castanolopez@orange.com - +32 (0) 468 46 95 31

ir@orange.be

Press contacts

Annelore Marynissen - annelore.marynissen@orange.com - +32 (0)479 016 058

Younes Al Bouchouari - younes.albouchouari@orange.be - +32 (0)477 69 87 73

