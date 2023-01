Communiqué de presse

Bruxelles, le 30 janvier 2023

Information réglementée – informations confidentielles

Orange Belgium et Telenet signent deux accords commerciaux de vente en gros donnant accès à leurs réseaux respectifs hybride fibre - coaxial et fibre optique jusqu'au domicile .

Orange Belgium et Telenet ont signé deux accords commerciaux de vente en gros de services fixes, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la réalisation de la transaction relative à l'acquisition de 75 % moins une action de VOO par Orange Belgium. Les accords donneront accès aux réseaux fixes de l'autre partie pour une période de 15 ans et couvrent à la fois les technologies actuelles hybride fibre - coaxial et les futures technologies de fibre optique jusqu'au domicile dans les deux zones de réseau. Orange Belgium estime que ces accords favoriseront les investissements, les avantages pour le client et la concurrence sur le marché belge des télécommunications .

Avec ces accords, Orange Belgium s'assure tout d'abord un accès au réseau hybride fibre-coaxial de Telenet et à son futur réseau fibre optique jusqu’au domicile pendant 15 ans, un élément-clé pour renforcer sa stratégie de convergence à l'échelle nationale. Combiné à son réseau mobile de pointe et à la modernisation du réseau VOO dans les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale, Orange Belgium démocratisera l'expérience du débit fixe et mobile multi-gigabit dans tout le pays.

De plus, Orange Belgium fournira à Telenet un accès de gros au réseau hybride fibre-coaxial de VOO et Brutélé et à son futur réseau fibre optique jusqu’au domicile dans les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale. Cela permettra également à Telenet de devenir un client de gros, ce qui augmentera la pénétration du réseau et le retour sur les investissements de modernisation.

L'entrée en vigueur de ces conventions est soumise à la réalisation de l'opération d'acquisition de 75 % moins une action de VOO par Orange Belgium qui requiert notamment l'approbation de la Commission européenne.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium , commente : « Il s'agit d'une étape majeure dans le déploiement de notre stratégie nationale de pointe en matière de multi-gigabit. Avec l'acquisition de VOO, nous disposons d'un plan d'investissement ambitieux pour moderniser le réseau et fournir à nos clients une connectivité multi-gigabit . L'accord sur le réseau de Telenet complétera notre capacité à fournir une proposition de valeur de connectivité hybride fibre - coaxial et fibre jusqu'au domicile à nos clients, où qu'ils vivent. Nous accueillons également Telenet en tant que client de gros sur notre futur réseau VOO. Ces accords favoriseront la concurrence et les investissements dans les réseaux à l'échelle nationale ».

A propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu’acteur convergent, il fournit des services de connectivité de nouvelle génération aux particuliers et aux professionnels grâce au mobile multi-gigabit ainsi qu’à des réseaux câblés et des réseaux de fibre optique, y compris dans le domaine de l’Internet of Things. Son réseau mobile ultraperformant dispose des dernières technologies et fait l’objet d’investissements permanents afin de préparer l’avènement de la 5G. En tant qu’opérateur responsable, Orange Belgium investit également dans la réduction de son empreinte écologique et la promotion de pratiques numériques durables et inclusives.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.

Relations investisseurs :

Koen Van Mol - koen.vanmol@orange.com +32 495 55 14 99

Contact presse

Margaux Vigneron – margaux.vigneron@orange.com +32 (0)472 22 22 09

press@orange.be

Pièce jointe