Orange au beau fixe après un semestre solide

Orange culmine en tête du CAC 40, gagnant jusqu'à 3,69 % en fin de matinée, après la publication de résultats semestriels qui ont dépassé les attentes du marché et conduit le groupe à relever ses objectifs financiers pour 2026.

L'opérateur télécoms a enregistré un chiffre d'affaires de 20,95 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 3,5 % à données comparables. Cette progression a été portée par les services de détail, les ventes d'équipements et les services aux opérateurs, tandis que l'Afrique et le Moyen-Orient demeurent le principal moteur de croissance du groupe.

L'EBITDAaL a progressé de 5% à base comparable, à 6,13 milliards d'euros, soutenu par la forte performance de cette région ( 16,1%), mais aussi par la contribution de la France ( 2,4%) et d'Europe 6 ( 6,1%).

Le résultat net ajusté a, pour sa part, atteint plus de 1,35 milliard d'euros, en progression de 11,8%.

Fort de ce début d'exercice, Orange relève ses ambitions pour l'année. Le groupe vise désormais une croissance de l'EBITDAaL supérieure à 4%, contre plus de 3% auparavant, et un flux de trésorerie organique d'environ 4,3 milliards d'euros, contre 4 milliards précédemment. La direction attribue cette amélioration aux bonnes performances de l'Afrique et du Moyen-Orient, à la progression des activités en Europe ainsi qu'à la consolidation de MasOrange sur sept mois. Les autres objectifs financiers sont, en revanche, confirmés.

Accueil favorable des analystes

Cette publication a reçu un accueil favorable des analystes. Pour Baader Europe, Orange a signé un premier semestre solide, avec des résultats du deuxième trimestre légèrement supérieurs aux attentes. Le bureau d'études estime que cette performance confirme la bonne dynamique opérationnelle du groupe et renforce son statut de valeur de rendement, le relèvement des objectifs traduisant la confiance de la direction dans la poursuite de cette trajectoire.

Même constat chez Berenberg, qui souligne que le chiffre d'affaires et l'EBITDAaL du deuxième trimestre ont dépassé de 1 à 2% le consensus. Le courtier met en avant la résilience des activités en France, soutenues par le haut débit fixe et une dynamique commerciale favorable, ainsi que la croissance toujours soutenue de l'Afrique et du Moyen-Orient. S'il note que l'intégration de MasOrange s'accompagne d'une hausse de la dette, il considère que cette opération renforce les perspectives du groupe et maintient sa recommandation positive, assortie d'un objectif de cours de 20 euros.

AlphaValue voit également dans cette publication la confirmation de la transformation d'Orange en une véritable valeur de rendement. Le cabinet souligne le relèvement des objectifs financiers, l'amélioration attendue des flux de trésorerie - qui pourraient atteindre 5,2 milliards d'euros à l'horizon 2028 avec la pleine contribution de MasOrange - ainsi que la trajectoire de progression du dividende. Selon lui, le rendement offert par le titre, supérieur à celui de plusieurs grands opérateurs européens, justifie une valorisation plus élevée.