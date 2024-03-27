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Orange annonce l'émission d'obligations hybrides, lancement d'une offre de rachat
information fournie par Reuters27/03/2024 à 10:26

Orange SA ORAN.PA :

* A L'INTENTION D'ÉMETTRE UNE NOUVELLE SOUCHE D'OBLIGATIONS HYBRIDES

* ET DE LANCER UNE OFFRE DE RACHAT SUR CERTAINES DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES

* SES OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE D'UN MONTANT DE 1 MILLIARD D'EUROS

* AVEC UNE PREMIÈRE DATE DE REFIXATION DU TAUX D'INTÉRÊT LE 15 AVRIL 2025

* SES OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE D'UN MONTANT DE 1,25 MILLIARD D'EUROS AYANT UNE PREMIÈRE DATE DE REFIXATION DU TAUX D'INTÉRÊT LE 1ER OCTOBRE 2026

* L'OFFRE DE RACHAT SE TERMINERA LE 4 AVRIL 2024 À 17H00, HEURE DE PARIS, ET LES RÉSULTATS SERONT ANNONCÉS LE 5 AVRIL 2024

Texte original sur Workspace: ID:nGNE8zCB68 Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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