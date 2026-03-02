 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orange ajoute AST SpaceMobile à sa liste croissante de partenaires satellite-mobile
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du contexte aux paragraphes 2 et 7, commentaires d'Orange et détails sur les partenariats aux paragraphes 4 à 6.) par Leo Marchandon

Le leader français des télécommunications Orange ORAN.PA a annoncé lundi un partenariat avec AST SpaceMobile ASTS.O et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST et Vodafone VOD.L , afin de stimuler la connectivité satellite directe au mobile.

Les services satellitaires directs permettent aux smartphones standard de se connecter aux satellites sans matériel spécialisé, ce qui est particulièrement utile sur les marchés où l'infrastructure terrestre reste inégale.

Des démonstrations couvrant la voix, les SMS et les données sont prévues en Roumanie pour la fin de l'année 2026, a déclaré Orange.

Le partenariat ajoute AST à la liste croissante de fournisseurs de satellites d'Orange, qui comprend également les Européens Eutelsat ETL.PA et SES SESFg.LU , Starlink d'Elon Musk et le Canadien Telesat TSAT.TO , alors que l'opérateur télécom français poursuit une approche multi-fournisseurs délibérée.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré à Reuters qu'Orange avait pour objectif d'étendre les opérations satellite-smartphone à travers l'Europe et ses marchés africains, en sélectionnant le partenaire le plus approprié pour chaque marché en fonction des conditions locales, notamment la couverture satellite, la disponibilité des passerelles terrestres et les taux de pénétration des smartphones.

Cette approche multi-fournisseurs garantit également la résilience du service en cas d'urgence, a déclaré Orange. Les opérateurs de télécommunications européens font la course pour offrir une connectivité par satellite, avec des entreprises telles que la société espagnole Telefonica TEF.MC ou la société ukrainienne Kyivstar KYIV.O qui ont également annoncé des partenariats avec des entreprises de satellites. Satellite Connect Europe, créé en novembre dernier , vise à établir une constellation de satellites basée en Europe avec un centre opérationnel en Allemagne, ciblant à la fois les applications commerciales et gouvernementales de connectivité satellite-smartphone. Christel Heydemann, la directrice générale d'Orange, a défendu haut et fort la souveraineté européenne en matière de satellites , appelant à la compétitivité dans des réseaux tels que l'initiative IRIS2 prévue par l'Union européenne par rapport à des rivaux tels que Starlink d'Elon Musk et le futur réseau en orbite basse d'Amazon AMZN.O .

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,0000 USD NASDAQ +1,00%
AST SPCEMOBILE RG-A
79,1900 USD NASDAQ -7,66%
DEUTSCHE TELEKOM
34,130 EUR XETRA +0,12%
EUTELSAT
2,3300 EUR Euronext Paris +3,33%
KYIVSTAR GROUP
11,8400 USD NASDAQ +0,25%
ORANGE
18,1400 EUR Euronext Paris -0,27%
SES
6,5100 EUR Euronext Paris +2,92%
TELEFONICA
3,7850 EUR Sibe -1,79%
VODAFONE GROUP
113,600 GBX LSE -0,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank