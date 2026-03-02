Orange ajoute AST SpaceMobile à sa liste croissante de partenaires satellite-mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du contexte aux paragraphes 2 et 7, commentaires d'Orange et détails sur les partenariats aux paragraphes 4 à 6.) par Leo Marchandon

Le leader français des télécommunications Orange ORAN.PA a annoncé lundi un partenariat avec AST SpaceMobile ASTS.O et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST et Vodafone VOD.L , afin de stimuler la connectivité satellite directe au mobile.

Les services satellitaires directs permettent aux smartphones standard de se connecter aux satellites sans matériel spécialisé, ce qui est particulièrement utile sur les marchés où l'infrastructure terrestre reste inégale.

Des démonstrations couvrant la voix, les SMS et les données sont prévues en Roumanie pour la fin de l'année 2026, a déclaré Orange.

Le partenariat ajoute AST à la liste croissante de fournisseurs de satellites d'Orange, qui comprend également les Européens Eutelsat ETL.PA et SES SESFg.LU , Starlink d'Elon Musk et le Canadien Telesat TSAT.TO , alors que l'opérateur télécom français poursuit une approche multi-fournisseurs délibérée.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré à Reuters qu'Orange avait pour objectif d'étendre les opérations satellite-smartphone à travers l'Europe et ses marchés africains, en sélectionnant le partenaire le plus approprié pour chaque marché en fonction des conditions locales, notamment la couverture satellite, la disponibilité des passerelles terrestres et les taux de pénétration des smartphones.

Cette approche multi-fournisseurs garantit également la résilience du service en cas d'urgence, a déclaré Orange. Les opérateurs de télécommunications européens font la course pour offrir une connectivité par satellite, avec des entreprises telles que la société espagnole Telefonica TEF.MC ou la société ukrainienne Kyivstar KYIV.O qui ont également annoncé des partenariats avec des entreprises de satellites. Satellite Connect Europe, créé en novembre dernier , vise à établir une constellation de satellites basée en Europe avec un centre opérationnel en Allemagne, ciblant à la fois les applications commerciales et gouvernementales de connectivité satellite-smartphone. Christel Heydemann, la directrice générale d'Orange, a défendu haut et fort la souveraineté européenne en matière de satellites , appelant à la compétitivité dans des réseaux tels que l'initiative IRIS2 prévue par l'Union européenne par rapport à des rivaux tels que Starlink d'Elon Musk et le futur réseau en orbite basse d'Amazon AMZN.O .