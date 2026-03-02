Guerre en Ukraine : Kiev s'inquiète d'une pénurie de munitions antiaériennes si le conflit en Iran se prolonge

"Une guerre prolongée -si elle est prolongée- et l'intensité des hostilités vont affecter la quantité de défense aérienne pour nous", a noté le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky à Kiev, en Ukraine, le 25 février 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi 2 mars s'inquiéter d'un possible manque de munitions pour les systèmes de défense antiaériennes, cruciales pour contrer les frappes russes, en cas de prolongation de la guerre au Moyen-Orient.

"Bien sûr, cette question nous préoccupe et c'est pourquoi nous sommes en contact avec nos partenaires", a déclaré le président ukrainien, tout en assurant n'avoir pas encore reçu de "signaux" en ce sens de la part des Européens ou Américains. "Mais nous comprenons nous-mêmes qu'une guerre prolongée -si elle est prolongée- et l'intensité des hostilités vont affecter la quantité de défense aérienne pour nous ", a-t-il ajouté.

Au moins cinq personnes sont mortes dans des frappes russes sur plusieurs régions de l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi et au petit matin, selon les autorités locales.

Le conflit au Moyen-Orient a également un impact sur les pourparlers entre Kiev et Moscou, alors qu'une nouvelle session, sous médiation américaine, était envisagée début mars aux Émirats arabes unis, à Abou Dhabi.

Pourparlers en Suisse ou en Turquie ?

Les affrontements, déclenchés par des frappes massives sur l'Iran menées par les États-Unis et Israël depuis ce week-end, met en doute la possibilité d'organiser un nouveau cycle de négociations aux Émirats arabes unis. "À cause des combats en cours, nous ne pouvons pas confirmer aujourd'hui que la rencontre aura lieu à Abou Dhabi, mais personne ne l'a annulée. La rencontre devrait avoir lieu", a affirmé volodymyr Zelensky en réponse à des questions de journalistes, dont l' AFP .

Il a ajouté que la Turquie et la Suisse pouvaient représenter des alternatives pour accueillir ces pourparlers, en cas de "difficultés avec Abou Dhabi à cause des missiles et des drones".

Moscou a de son côté affirmé que "la poursuite de ces négociations" reste "dans (l')intérêt" de la Russie. "Nous restons entièrement ouverts à ces négociations , nous continuons absolument d'apprécier les efforts de médiation déployés par les États-Unis", a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP.

Les rencontres entre Kiev et Moscou ces derniers mois n'ont pour l'heure pas permis d'avancées concrètes, malgré la pression de Washington pour trouver une issue à la guerre, le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale.