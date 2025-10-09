 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 043,50
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Orange accueille le câble sous-marin Medusa à Marseille
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 16:20

Orange annonce l'atterrissement du câble sous-marin Medusa dans ses infrastructures à Marseille, marquant sa première arrivée en Europe. Ce nouveau segment reliera la cité phocéenne à Bizerte (Tunisie) sur 1050 km, afin de répondre à la forte croissance des besoins en bande passante entre les deux rives de la Méditerranée.

Le projet, cofinancé par l'Union européenne via le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et la stratégie Global Gateway, vise à renforcer les liaisons Europe-Afrique et à soutenir la transition numérique.

Michael Trabbia, CEO d'Orange Wholesale, souligne que cet atterrissement 'renforce la souveraineté numérique de l'Europe' et consolide la position de Marseille comme hub numérique mondial, désormais connectée par 17 câbles sous-marins.

Réalisée par le navire câblier Sophie Germain d'Orange Marine, l'opération a été conduite dans le respect des normes environnementales, contribuant à la stratégie d'Orange en faveur d'une connectivité durable et résiliente.

Valeurs associées

ORANGE
13,5600 EUR Euronext Paris +1,27%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank