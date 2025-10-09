Orange accueille le câble sous-marin Medusa à Marseille
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 16:20
Le projet, cofinancé par l'Union européenne via le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et la stratégie Global Gateway, vise à renforcer les liaisons Europe-Afrique et à soutenir la transition numérique.
Michael Trabbia, CEO d'Orange Wholesale, souligne que cet atterrissement 'renforce la souveraineté numérique de l'Europe' et consolide la position de Marseille comme hub numérique mondial, désormais connectée par 17 câbles sous-marins.
Réalisée par le navire câblier Sophie Germain d'Orange Marine, l'opération a été conduite dans le respect des normes environnementales, contribuant à la stratégie d'Orange en faveur d'une connectivité durable et résiliente.
Valeurs associées
|13,5600 EUR
|Euronext Paris
|+1,27%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont conclu en ordre dispersé jeudi, proches de leurs sommets, commençant à se focaliser sur les résultats d'entreprises aux États-Unis tandis que la situation politique française se détend. A Paris, le CAC 40 a terminé en léger repli de ... Lire la suite
-
Syndrome rarissime, ou intervention malveillante ? La cour d'assises du Doubs, qui juge l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier pour 30 empoisonnements, a remonté le temps jeudi pour tenter d'expliquer les arrêts cardiaques de deux patients en 2009 dans une clinique ... Lire la suite
-
Un homme a été tué par balle jeudi en plein jour dans un quartier populaire du centre de Marseille et deux personnes ont été interpellées quelques heures après le meurtre, a-t-on appris auprès du parquet de Marseille. À ce stade de l'enquête, il n'était pas possible ... Lire la suite
-
(AOF) - Michelin (-3,82% à 29,68 euros) Michelin a signé la plus forte baisse du CAC 40 : certains analystes craignent une révision à la baisse des objectifs 2025 alors que la société a fait un point sur son activité au troisième trimestre lors d'une conférence ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer