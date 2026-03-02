Orange-Accords avec AST SpaceMobile et Satellite Connect Europe pour la connectivité "D2D"

Orange ORAN.PA a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec AST SpaceMobile ASTS.O et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST et Vodafone VOD.L , en vue de collaborer sur la technologie Direct-to-Device (D2D).

Dans un communiqué, le groupe de télécommunications français a déclaré qu'un test en Roumanie, couvrant la voix, les SMS et les données, sera réalisé dans la seconde moitié de 2026.

"À travers cette initiative, Orange vise à compléter sa couverture de réseau terrestre même dans les zones les plus reculées et à renforcer la résilience de ses services", a déclaré Orange dans un communiqué.

Dans un communiqué distinct, Orange Business, la division entreprise du groupe, a par ailleurs déclaré lundi avoir ouvert des négociations exclusives avec l'entreprise indienne Tech Mahindra TEML.NS en vue de sceller un partenariat stratégique sans prise de participation.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)