Orange: accord signé avec les syndicats pour 2025-27 information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Orange fait part de la signature à l'unanimité, avec les organisations syndicales représentatives, d'un accord portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) pour le groupe en France pour la période 2025-2027.



'Cet accord permettra d'anticiper les besoins en effectif, métiers et compétences, afin de répondre aux défis du groupe dans un contexte d'évolution économique, concurrentiel et technologique fort', affirme l'opérateur télécoms.



Dans ce cadre, Orange se fixe l'objectif de réaliser 6.000 embauches en CDI d'ici à 2027 et d'accueillir minimum 2.600 alternants par an. Il lance en outre un nouveau programme interne de reconversion professionnelle 'Orange Perspectives'.





Valeurs associées ORANGE 10,65 EUR Euronext Paris +0,47%