Orange-Accord non-engageant avec Lorca pour acquérir MasOrange
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 18:44

(Actualisé avec calendrier de l'opération, contexte)

Orange ORAN.PA a annoncé vendredi avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir leur participation de 50% dans MasOrange, pour un prix de 4,25 milliards d’euros en numéraire.

Cet accord permettrait à Orange d'acquérir l’intégralité de MasOrange à travers le rachat de leur part de 50% dans leur co-entreprise espagnole, selon un communiqué de l'opérateur français.

La signature d'un accord engageant est prévue avant la fin de l'année.

La finalisation de l’opération est quant à elle prévue au premier semestre 2026.

En juillet, l'opérateur français de télécommunications

avait proposé

d'acheter les 50% qu'il ne possède pas dans son unité espagnole MasOrange pour 4 milliards d'euros.

Mi-octobre

, Orange avait démenti une information de la presse espagnole selon laquelle l'opérateur français avait relevé son offre de 20% à 4,8 milliards d'euros pour acquérir le reste de MasOrange.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

