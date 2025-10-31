Orange-Accord non-engageant avec Lorca pour acquérir MasOrange

Orange ORAN.PA a annoncé vendredi avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir leur participation de 50% dans MasOrange, pour un prix de 4,25 milliards d’euros en numéraire.

Cet accord permettrait à Orange d'acquérir l’intégralité de MasOrange à travers le rachat de leur part de 50% dans leur co-entreprise espagnole, selon un communiqué de l'opérateur français.

La signature d'un accord engageant est prévue avant la fin de l'année.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)