Orange a procédé à l'acquisition d'actions propres

(AOF) - Orange annonce avoir procédé à l'acquisition d'actions propres dans le cadre de son programme de rachat d'actions 2024. Cette acquisition est destinée à honorer des obligations liées aux plans conditionnés de rémunération variable pluriannuelle des dirigeants mandataires sociaux et des cadres dirigeants. "Ces plans ont été mis en place avec pour objectif d’associer les dirigeants mandataires sociaux et les cadres dirigeants, sous conditions de présence et de performance, à la réussite de son plan stratégique", précise un communiqué de presse du groupe.

