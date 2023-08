Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: 3 millions de logements éligibles fibre sur les RIP information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 16:24









(CercleFinance.com) - Orange Concessions annonce avoir franchi le cap des 3 millions de logements éligibles à la fibre sur les Réseaux d'Initiative Publics (RIP) dont il est chargé d'assurer le déploiement, l'exploitation et la commercialisation.



D'ici 2026, l'objectif d'Orange Concessions, en tant que premier acteur du déploiement de la fibre optique dans les zones rurales en France, est de rendre 4,6 millions de logements éligibles.



Orange Concessions a par ailleurs publié les résultats d'une étude récemment menée pour appréhender les usages et attentes des futurs utilisateurs de la fibre optique.



L'opérateur fait ainsi savoir que dans les zones rurales, les usages, les coûts et le besoin d'informations sont les principaux freins identifiés par les ménages éligibles mais non raccordés à la fibre.





