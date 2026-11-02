Oracle veut lever 20 MdsUSD pour financer son expansion dans l'IA

Oracle prévoit de lever 20 MdsUSD sur les marchés obligataires et actions afin de soutenir ses investissements massifs dans les infrastructures cloud et d'intelligence artificielle. Cette opération intervient alors que le groupe cherche à accélérer fortement sa croissance tout en maîtrisant un endettement déjà élevé. L'action reculait de près de 5% lundi, après avoir perdu environ 33% depuis le début de l'année à la clôture de vendredi, illustrant les inquiétudes des investisseurs concernant le financement de cette stratégie.

Selon les documents réglementaires, Oracle envisage une émission obligataire en six tranches, à échéances comprises entre 2029 et 2046, ainsi que des ventes d'actions dont les modalités restent à préciser. Les fonds pourront financer les dépenses d'investissement, le remboursement de dettes, des acquisitions ou encore les distributions aux actionnaires. Le groupe a indiqué que ses investissements atteindraient un sommet au cours des exercices actuel et suivant, tout en limitant à 20 MdsUSD ses financements supplémentaires consacrés à l'IA d'ici 2030. Oracle anticipe également un retour à un flux de trésorerie disponible positif au second semestre de l'exercice 2028, une perspective qui avait fait bondir son titre d'environ 11% mercredi dernier.

Au 31 août, la dette d'Oracle atteignait 125,34 MdsUSD, contre un chiffre d'affaires de 67,36 MdsUSD pour l'exercice 2026. Malgré cette situation, le groupe ambitionne de dépasser 225 MdsUSD de revenus et 21 USD de bénéfice ajusté par action à l'horizon 2030, contre un bénéfice de 8,14 USD attendu par les analystes pour 2027. Ces objectifs supposent une expansion rapide de ses activités cloud, alors qu'Oracle dispose de ressources financières moins importantes que Microsoft ou Amazon pour absorber ses investissements. Son exposition à OpenAI, encore déficitaire, accentue les interrogations sur sa capacité à financer durablement sa croissance et à améliorer sa génération de trésorerie.