Oracle va quitter la Silicon Valley pour s'installer au Texas

11 décembre (Reuters) - Le fabricant américain de logiciels Oracle ORCL.N a annoncé vendredi son départ de la Silicon Valley avec le transfert de son siège à Austin, au Texas. Oracle était installé jusqu'ici à Redwood City, en Californie. Plusieurs autres entreprises de la Silicon Valley ont annoncé récemment leur intention de quitter la région, où les taxes et les coûts opérationnels sont plus élevés que dans d'autres Etats, en profitant des possibilités offertes par le télétravail, qui s'est fortement développé avec la pandémie de coronavirus. Hewlett-Packard Enterprise HPE.N et Tusla TSLA.O ont ainsi annoncé le transfert de leur siège au Texas ces derniers jours. (Eva Mathews à Bangalore ; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ORACLE NYSE +1.94% TESLA NASDAQ -2.72%