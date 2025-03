Oracle : un centre de données sur l'île indonésienne de Batam?

(AOF) - Oracle envisagerait de créer un centre de données sur l'île indonésienne de Batam, selon Bloomberg News. Batam abrite déjà plusieurs autres centres de données dans le Nongsa Digital Park, que son site web décrit comme "un site idéal pour la croissance des entreprises numériques" et le "développement de centres de données". Il affirme que son emplacement, loin des lignes de faille sismiques et sur la topographie élevée de l'est de Batam, en fait un "site géographique beaucoup plus sûr pour les centres de données".

Oracle a dévoilé en début de semaine ses résultats du troisième trimestre, clos fin février, enregistrant un bénéfice net en progression de 22% à 2,936 milliards de dollars, soit 1,02 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, ressortant 2 cents au-dessous du consensus Bloomberg. Les revenus ont augmenté de 6% à 14,13 milliards de dollars alors que le marché visait 14,40 milliards de dollars.

