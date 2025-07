Coface: le RNPG se contracte dans un environnement délicat information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 18:28









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Coface affiche un résultat net part du Groupe en recul de 12,7 %, à 124,2 ME, après un exercice 2024 historiquement élevé. Cette baisse s'explique principalement par la normalisation de la sinistralité, qui fait progresser le ratio de sinistralité net à 40,1 % (+5,1 pts) et porte le ratio combiné net à 71,3 % (+7,9 pts).



Le chiffre d'affaires s'établit à 936,6 ME, en hausse de 2,3 % à périmètre et changes constants, porté par la croissance de l'activité client (+1,8 %) et la bonne dynamique des services d'information (+14,7 %), tandis que l'affacturage recule légèrement (-1,5 %). Le résultat opérationnel baisse de 14,4 % à 186,0 ME, pénalisé par un rendement financier en repli et des investissements en hausse dans les capacités data et technologiques.



Les zones Asie-Pacifique (+9,5 %), Amérique latine (+17,5 %) et Méditerranée & Afrique (+3,0 %) enregistrent les meilleures croissances régionales, tandis que l'Europe centrale recule de 3,8 %.



Le PDG Xavier Durand souligne la résilience du modèle malgré un contexte marqué par la hausse des défaillances d'entreprises et des tensions commerciales : ' Nos revenus progressent [...] grâce à nos investissements qui permettent de porter les affaires nouvelles à un niveau record.'



Coface affiche un RoATE de 12,6 % et une solvabilité stable à 195 %, bien au-dessus de sa fourchette cible.





Valeurs associées COFACE 16,3200 EUR Euronext Paris +0,68%