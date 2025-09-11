Oracle se rapproche du club des 1 000 milliards de dollars ; les valeurs technologiques se réjouissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joel Jose

Les actions d'Oracle ORCL.N ont progressé jeudi, s'ajoutant à un record atteint lors de la séance précédente et stimulant les actions dans l'ensemble du secteur technologique, alors que l'entreprise se rapproche du club convoité des billions de dollars grâce à des gains considérables provenant de son activité d'informatique dématérialisée (IA).

La hausse remarquable du fabricant de logiciels d'entreprise, alimentée par une vague de contrats de cloud de plusieurs milliards de dollars, met l'accent sur la course à la puissance de calcul des entreprises qui dépensent des milliards pour devenir des leaders dans la course à l'IA.

Les gains de l'action ont également permis au cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, de devancer Elon Musk en tant qu'homme le plus riche du monde.

"Oracle a mis le feu aux poudres en ravivant le commerce de l'IA", a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor, ajoutant que les perspectives de demande de milliards de dollars de l'entreprise ont déclenché un "effet d'entraînement" pour les actions liées à l'IA.

Le Wall Street Journal a également rapporté mercredi qu'OpenAI avait signé un accord de 300 milliards de dollars avec Oracle pour de la puissance informatique, l'un des plus importants de l'histoire, ce qui représente probablement la majeure partie des nouveaux revenus dont Oracle a fait état mardi.

Les actions d'Oracle étaient en hausse de 2 % dans les échanges avant bourse, après avoir grimpé de 35,9 % mercredi, portant la capitalisation boursière de la société à un niveau record de 933 milliards de dollars, à la dernière clôture.

Le cofondateur Ellison a vu sa valeur nette grimper de près de 100 milliards de dollars pour atteindre 392,6 milliards de dollars, en grande partie grâce à sa participation de 41 % dans Oracle, par rapport à la fortune de 439,9 milliards de dollars du directeur général de Tesla TSLA.O , Musk, qui est toujours en tête du classement mondial des richesses de Forbes.

Les actions de Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O , qui fournissent des semi-conducteurs utilisés dans les centres de données, étaient également en légère hausse, prolongeant les gains de la session précédente.

Les entreprises comparables en Asie ont également fait un bond.

Les actions d'Oracle se négocient à un prix supérieur à celui de ses concurrents dans le domaine des services en nuage. Leur multiple cours/bénéfice à 12 mois était de 45,3, contre 31,3 pour Amazon et 31 pour Microsoft.