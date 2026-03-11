Oracle s'envole grâce à des perspectives optimistes en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Oracle ORCL.N bondit de 11,2 % à 166,20 $ avant le marché

** L'entreprise estime que la poussée de l'IA permettra de générer des revenus supérieurs aux estimations de Wall Street jusqu'en 2027

** Les résultats aident à dissiper les inquiétudes des investisseurs selon lesquelles la poussée de l'informatique d'IA d'Oracle, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, ne générerait pas de bénéfices assez rapidement, car les obligations de performance restantes du troisième trimestre ont bondi de 325 % pour atteindre 553 milliards de dollars

** Selon Melius Research, la hausse des RPO et la décision de l'entreprise de ne pas augmenter les dépenses d'investissement "devraient être considérées comme un élément positif à court terme"

** La tendance à la réduction des dépenses d'investissement pourrait contribuer à réduire la consommation de trésorerie au fil du temps

** L'entreprise augmente ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 27 à 90 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation des analystes de 86,6 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** L'action est notée "buy" en moyenne; le PT médian est de $246, selon les données compilées par LSEG

** ORCL a baissé d'environ 23,3% cette année, sous-performant la baisse de 0,9% du S&P 500 .SPX