Oracle repousse à 2028 l'achèvement de plusieurs centres de données pour OpenAI, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoutez le contexte, l'historique)

Oracle ORCL.N a repoussé les dates d'achèvement de certains des centres de données qu'il développe pour OpenAI de 2027 à 2028, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le travail.

Les actions de la société ont baissé de près de 5 %. Les actions de Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O , Micron MU.O et Arm

O9Ty.F étaient en baisse de 3 à 6 %.

Oracle, qui a longtemps été un petit acteur du cloud, s'est lancé dans la course à l'infrastructure d'intelligence artificielle cette année grâce à un accord de 300 milliards de dollars avec OpenAI, liant la fortune de l'entreprise au fabricant de ChatGPT.

Les retards sont en grande partie dus à des pénuries de main-d'œuvre et de matériel, selon le rapport de Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Oracle et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions d'Oracle ont chuté depuis la publication de ses résultats mercredi, ce qui a provoqué un repli du secteur technologique jeudi.

L'entreprise a prévenu que les dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 devraient désormais être supérieures de 15 milliards de dollars à ce qu'elle avait estimé en septembre.

Les investisseurs sont également préoccupés par le développement de l'IA d'Oracle, alimenté par la dette.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
210,3150 USD NASDAQ -5,02%
MICRON TECHNOLOGY
241,9850 USD NASDAQ -6,37%
NVIDIA
176,0300 USD NASDAQ -2,71%
ORACLE
187,629 USD NYSE -5,66%
