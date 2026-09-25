Oracle ravive les doutes sur le financement des infrastructures d'IA

La notification de force majeure adressée par Oracle pour un vaste centre de données au Nouveau-Mexique inquiète les marchés. Elle intervient alors que les investisseurs deviennent plus exigeants face aux risques d'un secteur très, très gourmand en financements.

Oracle a invoqué la force majeure pour Jupiter, un site construit par Stack Infrastructure, une filiale de Blue Owl, destiné à OpenAI. La force majeure désigne un événement imprévisible qui empêche une partie de respecter ses obligations contractuelles. En l'occurrence, Oracle s'appuierait sur le retard de raccordement électrique.

Le projet accuse en effet environ un an de retard, notamment en raison de ces difficultés d'alimentation électrique, selon un informateur de l'Agence Reuters. Bloomberg, qui a aussi obtenu des informations allant dans ce sens, indique que plutôt que de se retirer en tant que locataire principal du site, Oracle tente de reporter ses paiements.

Blue Owl, qui a investi près de 3 milliards de dollars en fonds propres, assure que cette notification ne change ni l'engagement des partenaires ni les engagements financiers du projet. Mais le retard repousse la phase durant laquelle l'investisseur doit percevoir un rendement plus élevé.

L'affaire nourrit désormais les discussions autour d'autres financements de centres de données, notamment celui de SB Energy dans l'Ohio pour OpenAI. Dans le même temps, les clauses de force majeure deviennent plus fréquentes dans les contrats, renforçant les interrogations sur la répartition des risques.

"Le volet financement du développement de l'IA commence à poser des questions beaucoup plus difficiles que le volet demande", estime Sean McDevitt, associé chez Arthur D. Little. Avec la remontée des taux américains, prêteurs et investisseurs examinent plus sévèrement la solidité économique des projets.

La prudence s'accentue alors que les six plus grands groupes technologiques américains pourraient consacrer environ 1 000 milliards de dollars à l'IA en 2027, selon Moody's. Les bailleurs de fonds redoutent que les marchés peinent à absorber un tel volume de financements sans hausse des coûts ni durcissement des conditions.

Les obstacles se multiplient déjà : 45 projets représentant 68 milliards de dollars ont rencontré une opposition locale au deuxième trimestre 2026, selon Data Center Watch. Oracle a perdu 3,5% jeudi et Blue Owl 3,6%. D'autres projets de Meta, Related Digital, CoreWeave ou QTS ont eux aussi subi retards, contestations ou abandons.