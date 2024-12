Oracle : publication trimestrielle décevante

AOF - EN SAVOIR PLUS

Oracle prévoit que la progression du chiffre d'affaires du troisième trimestre sera de l'ordre de 9% à 11% à taux de change constants. Le cloud est anticipé en croissance de 25% à 27% à taux de change constants. Sur la même base, le bénéfice par action ajusté est prévu entre 1,50 et 1,54 dollar.

"Le niveau record de la demande en matière d'IA a fait grimper le revenu d'Oracle Cloud Infrastructure de 52 % au deuxième trimestre, un taux de croissance bien plus élevé que celui de tous nos concurrents en matière d'infrastructure cloud hyperscale", a déclaré la présidente-directrice générale d'Oracle, Safra Catz. " Les revenus cloud du groupe devrait dépasser 25 milliards de dollars cette année ".

(AOF) - Oracle devrait se replier à Wall Street en raison d’une performance trimestrielle un peu courte et de perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin novembre, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 26% à 3,15 milliards de dollars, soit 1,10 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, ressortant 1 cent au-dessous du consensus Bloomberg. Les revenus ont augmenté de 9% à 14,1 milliards de dollars.

