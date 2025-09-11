Oracle prolonge ses gains après la plus forte hausse en un jour depuis 1992

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N étaient en hausse de 1,6 % à 333,5 $ avant l'ouverture du marché, s'appuyant sur un bond de plus de 35 % observé mercredi

** ORCL a enregistré son plus grand bond en un jour depuis 1992 après avoir prévu que le chiffre d'affaires de son activité Oracle Cloud Infrastructure dépasserait les 500 milliards de dollars

** L'action a gagné 246 milliards de dollars en valeur de marché mercredi

** La capitalisation boursière actuelle de 933 milliards de dollars de la société dépasse celle de JPMorgan Chase JPM.N , Walmart WMT.N et Eli Lilly LLY.N .

** Alors que l'action a atteint des records mercredi, les investisseurs particuliers ont vendu pour plus de 17 millions de dollars d'actions ORCL, selon les données de Vanda Research

** La vente de détail de mercredi a été le plus grand mouvement d'un jour depuis 2018, selon Vanda

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de plus de 97% depuis le début de l'année, contre un gain de 11% pour le S&P 500 .SPX .