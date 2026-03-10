Oracle progresse après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de l'entreprise de cloud Oracle

ORCL.N augmentent de ~8% à 161,50 $ dans les échanges prolongés ** La société annonce un chiffre d'affaires de 17,19 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 16,91 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Les obligations de performance restantes, une mesure des revenus contractuels futurs, s'élèvent à 553 milliards de dollars, soit plus de quatre fois plus que l'année précédente

** ORCL prévoit un chiffre d'affaires total de 90 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre une estimation de 86,6 milliards de dollars

** Actions en baisse de 23,3 % depuis le début de l'année