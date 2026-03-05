Oracle prévoit des milliers de suppressions d'emplois en raison de l'augmentation des coûts des centres de données, selon Bloomberg News

L'éditeur de logiciels d'entreprise Oracle

ORCL.N prévoit des milliers de suppressions d'emplois alors qu'il est confronté à un manque de liquidités dû à un effort massif d'expansion de ses centres de données d'IA, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Longtemps petit concurrent sur le marché du cloud, Oracle s'est imposé l'an dernier comme un acteur majeur de la location de puissance informatique grâce, en partie, à son accord de 300 milliards de dollars avec OpenAI.

Mais les investisseurs se sont inquiétés de savoir comment Oracle financerait l'expansion des centres de données nécessaires pour servir OpenAI et d'autres clients, notamment xAI d'Elon Musk et Meta META.O .

En décembre, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 soient supérieures de 15 milliards de dollars au chiffre de 35 milliards de dollars qu'elle avait estimé lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

Les licenciements auront un impact sur les divisions d'Oracle et pourraient être mis en œuvre dès ce mois-ci, selon le rapport de Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet. Certaines réductions viseront des catégories d'emploi qui, selon l'entreprise, devraient diminuer en raison de l'IA.

Selon Bloomberg, les réductions prévues devraient avoir une portée plus large que les suppressions d'emplois habituelles d'Oracle.

Cette semaine, Oracle a annoncé en interne qu'elle réexaminerait de nombreuses offres d'emploi dans sa division "cloud", ce qui aurait pour effet de ralentir ou de geler le processus d'embauche, ajoute le rapport.

Oracle a refusé de commenter lorsque Reuters l'a contacté.

L'entreprise comptait environ 162 000 employés à temps plein au 31 mai 2025, selon ses déclarations annuelles à la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

L'éditeur de logiciels, présidé par le milliardaire Larry Ellison, a présenté en février des plans pour lever 45 à 50 milliards de dollars cette année afin d'étendre son infrastructure en nuage, alimentant les inquiétudes des investisseurs quant à l'augmentation de son endettement.

Oracle publiera ses résultats du troisième trimestre mardi. Ses actions ont chuté de plus de 15 % l'année dernière, ses résultats de décembre montrant une consommation de trésorerie d'environ 10 milliards de dollars pour la première moitié de l'année fiscale.