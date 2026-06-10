Oracle prévoit de lever 40 milliards de dollars sous forme de dette et de capitaux propres pour l'exercice 2027 ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action de la société de cloud computing Oracle

ORCL.N recule de 4,4% à 192,51 dollars en séance prolongée

** Oracle a déclaré qu'il prévoyait de lever environ 40 milliards de dollars par le biais d'un financement mixte (dette et capitaux propres) au cours de l'exercice 2027, y compris l'émission d'actions sur le marché de 20 milliards de dollars annoncée précédemment

** La société annonce un chiffre d'affaires de 19,18 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 19,10 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2027 comprise entre 27% et 29%, contre une croissance attendue de 27,7% par les analystes - données compilées par LSEG

** Les dépenses d'investissement de l'exercice 2026 se sont élevées à 55,66 milliards de dollars, contre 50 milliards de dollars prévus par la société

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 3,3% depuis le début de l'année