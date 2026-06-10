 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oracle prévoit de lever 40 milliards de dollars sous forme de dette et de capitaux propres pour l'exercice 2027 ; le cours de l'action recule
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action de la société de cloud computing Oracle

ORCL.N recule de 4,4% à 192,51 dollars en séance prolongée

** Oracle a déclaré qu'il prévoyait de lever environ 40 milliards de dollars par le biais d'un financement mixte (dette et capitaux propres) au cours de l'exercice 2027, y compris l'émission d'actions sur le marché de 20 milliards de dollars annoncée précédemment

** La société annonce un chiffre d'affaires de 19,18 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 19,10 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2027 comprise entre 27% et 29%, contre une croissance attendue de 27,7% par les analystes - données compilées par LSEG

** Les dépenses d'investissement de l'exercice 2026 se sont élevées à 55,66 milliards de dollars, contre 50 milliards de dollars prévus par la société

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 3,3% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ORACLE
203,540 USD NYSE -1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,55 +2,39%
CAC 40
8 161,83 -0,51%
Or
4 072,92 -4,48%
SOITEC
125,35 -10,56%
STELLANTIS
5,778 -4,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank