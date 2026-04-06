 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oracle nomme Hilary Maxson, de Schneider Electric, au poste de directrice financière, dans un contexte d'augmentation des dépenses en IA
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Oracle ORCL.N a nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice financière, faisant appel à une dirigeante ayant de l'expérience dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie pour diriger ses efforts visant à répondre à la demande croissante d'intelligence artificielle et de services en nuage.

La nomination, qui rétablit un poste crucial après que Safra Catz soit devenue codirectrice générale et directrice financière en 2014, intervient alors que la société de technologie s'est lourdement endettée pour financer ses dépenses massives en infrastructure d'IA.

Maxson, dont la nomination prend effet immédiatement, avait occupé le poste de directrice financière du groupe chez Schneider Electric SCHN.PA , un groupe industriel français dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 45 milliards de dollars.

Depuis son arrivée en 2017, Schneider s'est transformé d'un fournisseur d'équipements électriques en un partenaire de technologie énergétique numérique pour les segments clés grâce aux logiciels, aux données et à l'IA, a déclaré Oracle.

Schneider n'avait pas de commentaire immédiat lundi, qui était un jour férié en France.

Oracle a prévu de dépenser 50 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026, soit plus du double des dépenses d'investissement de l'exercice précédent.

Le mois dernier, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin d'augmenter la capacité de son infrastructure en nuage.

Les actions d'Oracle ont chuté d'environ 25 % depuis le début de l'année, les investisseurs s'inquiétant des emprunts de plusieurs milliards de dollars contractés par l'entreprise pour ses centres de données. Elles étaient en baisse de près de 1 % au début de la journée de lundi.

Mme Maxson, qui rendra compte à Clay Magouyrk, co-PDG d'Oracle, a déclaré qu'elle avait pour objectif d'assurer la poursuite d'investissements disciplinés en vue de créer une valeur durable tant pour les clients que pour les actionnaires.

Au début de sa carrière, Mme Maxson a passé 12 ans chez AES Corp AES.N , une société d'électricité, où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la finance, de la stratégie et des fusions-acquisitions.

Doug Kehring, qui a dirigé les opérations financières après qu'Oracle a nommé des co-PDG et que Catz a été nommée vice-présidente exécutive du conseil d'administration en septembre, se concentrera désormais sur les opérations de mise sur le marché de la société.

Maxson, 48 ans, recevra un salaire de base annuel de 950 000 dollars et sera éligible à un bonus basé sur la performance avec un objectif de 2,5 millions de dollars, a déclaré Oracle dans un document réglementaire.

Valeurs associées

AES
14,245 USD NYSE -0,42%
ORACLE
144,300 USD NYSE -1,43%
SCHNEIDER ELECTRIC
236,150 EUR Euronext Paris -1,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des motocyclistes font la queue pour faire le plein de carburant dans une station-service à Karachi, le 3 avril 2026 au Paskistan ( AFP / Rizwan TABASSUM )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 06.04.2026 16:25 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales lundi vers 13H45 GMT, après 37 jours de conflit a Moyen-Orient: Le pétrole se reprend, Wall Street sans grand entrain Le pétrole se redressait dans un marché aux échanges limités par les fêtes de Pâques, les ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street ouvre en petite hausse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient
    information fournie par AFP 06.04.2026 16:17 

    Wall Street évolue en hausse lundi, les investisseurs s'interrogeant sur la possibilité d'une issue à la guerre au Moyen-Orient malgré de nouvelles menaces de Washington envers Téhéran. Vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), l'indice Nasdaq prenait 0,58% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Illustration du logo d'Oracle
    Oracle nomme Hilary Maxson au poste de directrice financière
    information fournie par Reuters 06.04.2026 16:10 

    Oracle a ‌nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice ​financière, fonction qu'elle a auparavant occupé au sein du groupe français Schneider Electric. La société technologique ​américaine fait ainsi appel à une dirigeante possédant une vaste ​expérience dans ... Lire la suite

  • Un panneau de Wall Street à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street ouvre en ordre dispersé, espoir d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 06.04.2026 16:09 

    La Bourse de New York a ouvert en ‌ordre dispersé lundi, les investisseurs évaluant la possibilité d'une fin prochaine du conflit au Moyen-Orient, tandis que la ​baisse des cours du pétrole apporte un peu de répit. Le volume des transactions reste toutefois faible, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank