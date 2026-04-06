Oracle nomme Hilary Maxson, de Schneider Electric, au poste de directrice financière, dans un contexte d'augmentation des dépenses en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Oracle ORCL.N a nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice financière, faisant appel à une dirigeante ayant de l'expérience dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie pour diriger ses efforts visant à répondre à la demande croissante d'intelligence artificielle et de services en nuage.

La nomination, qui rétablit un poste crucial après que Safra Catz soit devenue codirectrice générale et directrice financière en 2014, intervient alors que la société de technologie s'est lourdement endettée pour financer ses dépenses massives en infrastructure d'IA.

Maxson, dont la nomination prend effet immédiatement, avait occupé le poste de directrice financière du groupe chez Schneider Electric SCHN.PA , un groupe industriel français dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 45 milliards de dollars.

Depuis son arrivée en 2017, Schneider s'est transformé d'un fournisseur d'équipements électriques en un partenaire de technologie énergétique numérique pour les segments clés grâce aux logiciels, aux données et à l'IA, a déclaré Oracle.

Schneider n'avait pas de commentaire immédiat lundi, qui était un jour férié en France.

Oracle a prévu de dépenser 50 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026, soit plus du double des dépenses d'investissement de l'exercice précédent.

Le mois dernier, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin d'augmenter la capacité de son infrastructure en nuage.

Les actions d'Oracle ont chuté d'environ 25 % depuis le début de l'année, les investisseurs s'inquiétant des emprunts de plusieurs milliards de dollars contractés par l'entreprise pour ses centres de données. Elles étaient en baisse de près de 1 % au début de la journée de lundi.

Mme Maxson, qui rendra compte à Clay Magouyrk, co-PDG d'Oracle, a déclaré qu'elle avait pour objectif d'assurer la poursuite d'investissements disciplinés en vue de créer une valeur durable tant pour les clients que pour les actionnaires.

Au début de sa carrière, Mme Maxson a passé 12 ans chez AES Corp AES.N , une société d'électricité, où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la finance, de la stratégie et des fusions-acquisitions.

Doug Kehring, qui a dirigé les opérations financières après qu'Oracle a nommé des co-PDG et que Catz a été nommée vice-présidente exécutive du conseil d'administration en septembre, se concentrera désormais sur les opérations de mise sur le marché de la société.

Maxson, 48 ans, recevra un salaire de base annuel de 950 000 dollars et sera éligible à un bonus basé sur la performance avec un objectif de 2,5 millions de dollars, a déclaré Oracle dans un document réglementaire.